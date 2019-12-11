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11.12.2019

Помпео заявил о рекордном расширении санкций

Источник: Корреспондент.net

США внесли рекордное число частных лиц и организаций в санкционные списки на этой неделе в связи с Днем защиты прав человека. Об этом сообщил в среду, 11 декабря, госсекретарь США Майк Помпео.

"С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия закона Магнитского", - собщил глава Госдепартамента.

Так, санкции были введены в отношении граждан и структур из ДР Конго, Камбоджи, Латвии, Ливии, Мьянмы, Пакистана, Сербии, Словакии и Южного Судана.

"Вчера за нарушения прав человека мы ввели санкции в отношении двух частных лиц - бывшего саудовского дипломата Мухаммеда ат-Тайбы, который был генеральным консулом в Стамбуле, когда там был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги, второй - Аслан Ирасханов, который сейчас занимает должность главы УМВД РФ по Грозному", - отметил Помпео.

"Сегодня я объявляю о санкциях в отношении трех иранских транспортных компаний", - добавил госсекретарь. 

Согласно информации Минфина США, Вашингтон расширил список санкций по Ирану, внеся в него одного гражданина этой страны, два судна под иранским флагом, а также несколько компаний. Под ограничительные меры попала сеть, занимающаяся контрабандой оружия из Ирана в Йемен от имени Корпуса стражей исламской революции.

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