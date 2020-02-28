28.02.2020
Порошенко допрашивали в ГБР шесть часов
Источник: Корреспондент.net
Допрос бывшего президента, нардепа от Евросолидарности Петра Порошенко в Госбюро расследований продолжался шесть часов. Итоги допроса рассказали адвокаты Порошенко.
Порошенко попросили как свидетеля по делу о незаконном назначении судей.
"Сегодня у нас было два допроса по двум делам. Они были, на мой взгляд, абсолютно бессмысленными. Следователи очень много раз повторяли одни и те же вопросы", - заявил адвокат Илья Новиков.
Подозрения экс-президенту не вручили.
При этом сам Порошенко из здания ГБР не вышел через главный вход, возможно, покинув его через другой выход. Адвокаты не сообщили, где находится Порошенко и почему он не вышел к журналистам.
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