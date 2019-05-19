19.05.2019
Порошенко на прощание обратился к украинцам
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством", - отметил Порошенко.
По его словам, "сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели".
"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили", - добавил он.
Порошенко напомнил о достижениях и извинился "за болезненные реформы".
"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу", - отметил он.
Владимиру Зеленскому Порошенко пожелал успешного президентства.
"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - заявил Порошенко.
По его словам, смена власти является признаком принадлежности Украины к европейской цивилизации.
При этом он снова заявил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".
"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - отметил Порошенко.
Он добавил, что ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций мало, и для движения к ЕС и НАТО нужна повседневная тяжелая работа.
"Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния по
Новости раздела
Украина
19.05.2019
Масштабные пожары в Одессе: горели склады
Утром в Одессе горели склады в разных частях города. С огнем боролись 40 спасателей и 11 единиц техники.
Украина
19.05.2019
Украина чтит память жертв политических репрессий
Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий. День посвящен трагическим событиям в истории страны, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Украина
19.05.2019
Порошенко уволил главу АП и его зама
Сергей Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
Украина
19.05.2019
Под Радой репетируют инаугурацию
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации.
Украина
19.05.2019
С нардепа - убийцы Лозинского сняли судимость
В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.
Украина
19.05.2019
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка
Николай Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года.
Украина
19.05.2019
Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет
Враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новгородское.
Украина
19.05.2019
Порошенко на прощание обратился к украинцам
Уходящий президент напомнил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".
Украина
18.05.2019
НБУ хочет обязать банки возвращать клиентам снятые мошенниками средства
Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись
Украина
18.05.2019
Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении государственных стипендий им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным, которых удерживает РФ, на период содержания и на протяжении одного года.
Украина
18.05.2019
В Украине отмечают День Европы
Украина - единственное государство не член Евросоюза, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.