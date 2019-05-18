Порошенко оставил Зеленскому список дел

Источник: Корреспондент.net

Покидающий пост президента Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, как следует продолжать движение Украины в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве 18 мая.

"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина.

"Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора. Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", - добавил Порошенко.

После чего, он озвучил свои наставления Зеленскому:

Сохранить доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.

Укреплять международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит российской агрессии и поддерживает реформы в нашей стране.

Усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.

Выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС.

Углублять секторальную интеграцию с ЕС.

"Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня", - обратился Порошенко к Зеленскому.