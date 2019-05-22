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22.05.2019

Порошенко отреагировал на дело ГБР о госизмене

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Петр Порошенко считает, что дело Государственного бюро расследований, открытое в отношении него, является попыткой переложить ответственность с России на него. Об этом он сказал в среду, 22 мая, в общении с журналистами на Книжном Арсенале в Киеве.

Накануне ГБР завело дело на Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

"Я оцениваю, что это есть признак начала парламентской избирательной кампании. Второе - я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины. Если подается заявление в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против РФ и это попытка переложить ответственность со стороны страны-агрессора... И сейчас пятая колонна пытается переложить это на власть Украины. Хочу настоять, что я готов отвечать за это и мы этого не позволим сделать", - заявил Порошенко.

"Когда другой "политический деятель из пятой колонны" пишет о том, что нужно обвинить Порошенко в том, что он якобы давил непонятно на кого или на всех для того, чтобы Украина получила Томос - я готов и за это отвечать. Считаю, это был правильный, решительный шаг", - добавил он.

Кроме того, экс-президент прокомментировал обвинения якобы в незаконных приказах для ВСУ и подписании "языкового закона".

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после десятидневного режима одностороннего прекращения огня по нашим войскам вели огонь со всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов и я тогда отдал приказ на контрнаступление. В результате этого контрнаступления мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса и это было преступление против Украины - я готов нести ответственность за это "преступление", - сказал он.

"Следующие планы? Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке. Я тоже готов за это нести ответственность. Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию, уголовное дело по Томосу - это атака на веру, уголовное дело по закону о языке - это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не выйдет", - заявил пятый президент Украины.

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