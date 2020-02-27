Порошенко отреагировал на принудительный привод

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент, нардеп от Евросолидарности Петр Порошенко обещает самостоятельно явиться на допрос в Госбюро расследований 28 февраля.

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", - сказал Порошенко в видеообращении.