Порошенко улетел из Украины без госохраны - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу.

О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник издания..

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.