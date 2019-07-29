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29.07.2019

Порошенко улетел из Украины без госохраны - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. 

О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

"Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - сообщил собеседник издания..

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

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