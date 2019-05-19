Порошенко уволил главу АП и его зама

"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в другом документе.

Главой Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.

Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.