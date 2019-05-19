19.05.2019
Порошенко уволил главу АП и его зама
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента, соответствующие указы обнародованы на сайте президента.
"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в одном указе.
"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в другом документе.
Главой Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.
Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
Новости раздела
Украина
19.05.2019
Масштабные пожары в Одессе: горели склады
Утром в Одессе горели склады в разных частях города. С огнем боролись 40 спасателей и 11 единиц техники.
Украина
19.05.2019
Украина чтит память жертв политических репрессий
Сегодня в Украине - День памяти жертв политических репрессий. День посвящен трагическим событиям в истории страны, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Украина
19.05.2019
Порошенко уволил главу АП и его зама
Сергей Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
Украина
19.05.2019
Под Радой репетируют инаугурацию
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации.
Украина
19.05.2019
С нардепа - убийцы Лозинского сняли судимость
В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.
Украина
19.05.2019
Порошенко уволил уполномоченного по правам ребенка
Николай Кулеба занимал должность уполномоченного президента по правам ребенка с декабря 2014 года.
Украина
19.05.2019
Сутки на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет
Враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Новгородское.
Украина
19.05.2019
Порошенко на прощание обратился к украинцам
Уходящий президент напомнил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".
Украина
18.05.2019
НБУ хочет обязать банки возвращать клиентам снятые мошенниками средства
Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись
Украина
18.05.2019
Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении государственных стипендий им. Левка Лукьяненко украинским политзаключенным, которых удерживает РФ, на период содержания и на протяжении одного года.
Украина
18.05.2019
В Украине отмечают День Европы
Украина - единственное государство не член Евросоюза, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.