09.06.2019
Порошенко уже хочет стать премьер-министром
Источник: Корреспондент.net
Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.
На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.
"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.
В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".
"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.
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