Порошенко уже хочет стать премьер-министром

Источник: Корреспондент.net

Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.

В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.