Порошенко внес 19 млн залога за генерала Марченко

Источник: Корреспондент.net

Петр Порошенко внес 19 млн гривен из 20 млн залога, необходимого для освобождения генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого по делу о бронежилетах. Об этом говорится на странице FreeМарченко в Facebook.

Отмечается, что один миллион удалось собрать благодаря флешмобу, а недостающие 19 добавит пятый президент Украины.

"Мы решились собрать деньги на правовую помощь. Вы переводили от нескольких сотен гривен до десятков тысяч. По состоянию на вечер вы предоставили почти полтора миллиона гривен. Деньги пожертвовали более двух тысяч граждан. Спасибо каждому. Но один миллион - это точно меньше, чем 20. Вечером понедельника стало известно, что свой вклад внес еще один гражданин – Петр Порошенко добавил к собранным средствам… все, чего не хватало, - 19 миллионов гривен. Сбор средств завершен. У нас есть 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В сообществе назвали дело сфабрикованным и считают, что для Марченко 20 млн грн - это слишком большая сумма.

Как сообщалось, 11 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн грн сумму залога Дмитрию Марченко.