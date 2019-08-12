Найти

12.08.2019

Пошлины на топливо. Поставки из РФ побили рекорд

Источник: Корреспондент.net

Украина в июле, накануне начала действия специальных пошлин, закупила у России рекордный объем дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

При этом с июня Россия ввела практически полный запрет на экспорт своей нефти и нефтепродуктов, а также угля в Украину.

В августе растут поставки из Беларуси и стран Евросоюза. Причем Минск продает все тот же российский дизель.

 

Как Украина запаслась топливом

Украина в июле на 20,5 процента увеличила импорт дизельного топлива - до 663 тысяч тонн, из которых почти половина - 315,4 тысячи тонн - пришлись на Россию. Как отмечает Консалтинговая группа А-95, это рекордный объем.

Основным поставщиком дизтоплива стала государственная компания Роснефть. Украина закупила у нее 290 тысяч тонн дизеля. Поставки происходили по системе нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление.

Оставшийся объем поставок пришелся на компанию Лукойл, которая доставила свое топливо по железнотранспортой системе.

Общий объем поставок дизельного топлива на рынок Украины за первые шесть месяцев 2019 года, по данным международного ценового агентства Argus, увеличился на 9,8 процента - до 3,2 миллиона тонн.

Новости раздела
Мир
12.08.2019
США ужесточают условия получения грин-карт легальными мигрантами
Ульяна Супрун привела неутешительную статистику насчет вакцинации в Украине, а также насчет серьезных болезней, которые можно легко предотвратить при помощи вакцинации.
Мир
12.08.2019
Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку
Соглашения между Пекином и Вашингтом эксперты не ожидают до выборов президент США и понижают экономические прогнозы.
Мир
12.08.2019
Пошлины на топливо. Поставки из РФ побили рекорд
Украина ввела спецпошлины на дизель из России, но будет покупать российское топливо у Беларуси, говорят эксперты.
Мир
11.08.2019
Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет – СМИ
Премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.
Мир
11.08.2019
Протесты в Гонконге: полиция применила газ
Жители Гонконга выступают против прокитайской политики администрации, а также повторений нападения на протестующих.
Мир
11.08.2019
Выборы в США: Байден обошел Трампа в опросе
Согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%.
Мир
11.08.2019
Джонсон хочет увеличить британские тюрьмы
Борис Джонсон хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.
Мир
10.08.2019
Трамп: Ким Чен Ын извинился за ракетные испытания
По словам президент США, в длинном письме Ким Чен Ына есть и "небольшое извинение" за испытания ракет малой дальности.
Мир
10.08.2019
Евросоюз ответил на новые ракетные испытания КНДР
Европейский Союз отреагировал на пятые за последние недели ракетные испытания Северной Кореи.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
10.08.2019
Трамп не планирует занижать курс доллара
Соединенные Штаты не планируют намеренно ослаблять курс доллара, заявил Дональд Трамп в Нью-Йорке.
Мир
09.08.2019
Трамп о Зеленском: Очень разумный парень
Американский президент ожидает встречи с украинским коллегой в Белом доме в ближайшее время.
Нетаньяху посетит Украину впервые за 20 лет – СМИ | Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку