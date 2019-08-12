Пошлины на топливо. Поставки из РФ побили рекорд

Источник: Корреспондент.net

Украина в июле, накануне начала действия специальных пошлин, закупила у России рекордный объем дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов.

При этом с июня Россия ввела практически полный запрет на экспорт своей нефти и нефтепродуктов, а также угля в Украину.

В августе растут поставки из Беларуси и стран Евросоюза. Причем Минск продает все тот же российский дизель.

Как Украина запаслась топливом

Украина в июле на 20,5 процента увеличила импорт дизельного топлива - до 663 тысяч тонн, из которых почти половина - 315,4 тысячи тонн - пришлись на Россию. Как отмечает Консалтинговая группа А-95, это рекордный объем.

Основным поставщиком дизтоплива стала государственная компания Роснефть. Украина закупила у нее 290 тысяч тонн дизеля. Поставки происходили по системе нефтепродуктопроводов Самара-Западное направление.

Оставшийся объем поставок пришелся на компанию Лукойл, которая доставила свое топливо по железнотранспортой системе.

Общий объем поставок дизельного топлива на рынок Украины за первые шесть месяцев 2019 года, по данным международного ценового агентства Argus, увеличился на 9,8 процента - до 3,2 миллиона тонн.