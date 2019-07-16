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16.07.2019

Посла Италии вызвали в МИД из-за дела Маркива

Источник: Корреспондент.net

Временный глава МИД Егор Божок во вторник, 16 июля, провел встречу с послом Италии Давиде Ла Чечилия, на которой обсудили дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к 24 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи Божок заявил, что Украина рассчитывает на беспристрастное расследование обстоятельств гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли. Он подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.

И.о. министра назвал обвинения Маркива несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.

Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках будущего апелляционного производства.

"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.

Посол Италии, в свою очередь, отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.

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