24.08.2019
Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания
Источник: Корреспондент.net
Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости. Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.
"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.
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