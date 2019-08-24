Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания

Источник: Корреспондент.net

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости. Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.