Найти

14.01.2020

Посол рассказал, когда ждать военную помощь США

Источник: Корреспондент.net

США начнут финансирование программы военной помощи Украине уже в феврале. При этом акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает во вторник, 14 января, Укринформ.

Отмечается, что речь идет об утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - отметил посол.

Ельченко уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

По словам Ельченко, в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украине в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд.

"Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа Айленд. "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена ​​на переоснащение этих кораблей.

Ельченко также напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin. По словам посла, это важно, поскольку открывает Украине пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры.

Новости раздела
Мир
14.01.2020
Торговая сделка США с Китаем. Трамп проигрывает
Подписание первой фазы нового соглашения запланирована на 15 января. Эксперты сомневаются в реализуемости его положений.
Мир
14.01.2020
"Грехопадение" Гарри и Меган. Что решила Елизавета
Решение герцога и герцогине Сассексих ударило по самой идее монархии. Королеве предстоит найти выход из нового кризиса.
Мир
14.01.2020
Посол рассказал, когда ждать военную помощь США
В 2020 году общая помощь Украине от США составит $698 млн. Деньги начнут поступать уже в следующем месяце.
Мир
13.01.2020
Без военных не будет денег. США не уйдут из Ирака
Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.
Мир
13.01.2020
Принцы Уильям и Гарри рассказали о своих отношениях
Британские принцы прокомментировали статьи прессы о кризисе в своих отношениях. Братьям оскорбительны такие сообщения.
Мир
12.01.2020
СМИ узнали об угрозах США Ираку
Вашингтон готов лишить Багдад доступа к средствам от продажи нефти в случае вывода американских войск.
Мир
12.01.2020
Очереди на границе с Евросоюзом резко уменьшились
Самая большая очередь стоит на пункте пропуска Краковец на выезд в Польшу – 170 транспортных средств.
Мир
12.01.2020
Госдеп рассказал о стратегии США по Ирану
Вашингтон намерен дипломатическими и экономическими методами изолировать иранский режим.
Мир
12.01.2020
Семь стран лишили права голоса в ООН
Cтрана теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг превышает по размеру платеж за последние два года.
Мир
12.01.2020
В США из-за торнадо погибли 11 человек
Национальная службы погоды заявляет, что более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, там возможны торнадо и подтопления в результате ливней.
Мир
12.01.2020
В Британии опасаются потерять США как союзника
Британия планирует пересмотреть оборонную политику для обеспечения меньшей зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.
Мир
12.01.2020
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
В Иране возобновились протесты на фоне признания военными того, что они случайно сбили пассажирский самолет украинской авиакомпании.
Без военных не будет денег. США не уйдут из Ирака | Торговая сделка США с Китаем. Трамп проигрывает