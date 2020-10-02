Посол США может прибыть в Украину до ноября

Источник: Корреспондент.net

Новый посол США Кит Дейтон может прибыть в Киев до ноября. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген, сообщило информагентство Укринформ.

"Я очень надеюсь, но я не могу гарантировать, поскольку все находится в руках сената, мы сможем направить утвержденного посла США в Украине до конца текущего месяца", - сказал он.

Дейтон сейчас находится на финальном этапе утверждения в сенате США, уточнил представитель Госдепа.

"Я только вчера контактировал с офисами как лидера республиканского большинства Митчела Макконнелла, так и лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, чтобы вновь подчеркнуть, насколько квалифицированным является номинант", - отметил Биген.