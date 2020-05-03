Посол Украины отказался от церемонии в Берлине из-за представителя РФ

Источник: Корреспондент.net

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

"Даже в самом кошмарном сне я не мог бы себе представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет ведет циничную и кровавую войну на Востоке Украины. На сегодняшний день 14 тысяч украинцев были убиты в ходе продолжающейся российской агрессии" − заявил Мельник в интервью газете Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что ценит приглашение мэра Берлина Михаэля Мюллера, так как чествование памяти жертв войны является для него моральным долгом.

"Таким способом признается неоспоримый вклад украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима", − подчеркнул украинский посол.

Однако присутствие представителя посольства России в Германии вынудило его отказаться от участия в церемонии 2 мая.