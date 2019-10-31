Посольство Израиля в Украине возобновляет работу

Соединенные Штаты хотят помочь Киеву сохранить транзит российского газа, для чего нужно остановить Северный поток-2, говорят в Вашингтоне.

Бывшего президента десятки раз вызывали на допрос в Госбюро расследований, 15 раз он не явился.

Инвестиционный форум в Мариуполе собрал около 700 гостей со всего мира. Подписаны ряд соглашений, говорят в Кабмине.

Украинские власти изучаются дела кандидатов на обмен, а также возможность их освобождения, сообщил Вадим Пристайко.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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