Поставки угля из России выросли втрое за месяц

Источник: Корреспондент.net

За июль поставки российского угля в Украину выросли в три раза - до 394 800 тонн. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.

При этом в годовом измерении поставки снизились на 51,6%. В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн, отмечает издание.

По словам старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы, сокращение поставок угля из России привело к снижению производства кокса.

"Если в мае было произведено 917 000 тонн, то в июне - 769 000 тонн, в июле - 798 000 тонн. Соответственно, упала выплавка чугуна и стали с 1,8 млн тонн в мае до 1,6 млн тонн в июне и 1,7 млн тонн в июле", - рассказал эксперт.

При этом в августе выплавка стали увеличилась до 1,9 млн тонн, что может быть связано с ростом поставок угля из России или увеличением импорта из других стран, предположило издание.