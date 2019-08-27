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27.08.2019

Потери под Иловайском: опубликованы новые данные

Источник: Корреспондент.net

В августе 2014 года в боях за Иловайск погибли 220 военных ВСУ, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену.

В Генштабе также уточнили потери, понесенные непосредственно во время выхода по "зеленому" коридору.

"Именно 29 августа 2014-го: погибли - 129 человек, ранены - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22.08.2019 - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)”, - сказано в ответе.

В Генштабе сообщают, что к числу погибших добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с помощью экспертизы ДНК состоянию на 16 августа 2019 года. Также отмечается, что цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014-го вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ в Иловайске составили 366 бойцов. Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в недавнем интервью Радио Свобода рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, общие потери сил АТО под Иловайском в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов. Уточняется, что эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы тел), а также умерших позже от ранений, полученных в Иловайске.

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