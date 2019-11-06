Потеря материалов дел Майдана: в ГПУ начали расследование

Источник: Корреспондент.net

В ГПУ началось служебное расследование по факту возможной потери материалов уголовного производства. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"По согласованию Генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Также в ГПУ сообщили о создании инвентаризационной комиссии, которую возглавил заместитель Генерального прокурора Виктор Чумак, и которая с 11 ноября этого года начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.