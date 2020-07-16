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16.07.2020

Потребительские настроения украинцев резко упали

Источник: Корреспондент.net

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2020 года ухудшился и на данный момент составил 65,1 п, что на 11,2 п меньше, чем в мае. Об этом говорится в ежемесячном исследовании компании Info Sapiens, обнародованном в четверг, 16 июля.

По данным исследования, индекс текущего состояния стабилен и составляет 54,8. Индекс экономических ожиданий в июне уменьшился на 18,8 п. и составил 71,9.

В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 153,2, что на 1,4 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий вырос до 183,0, что на 17,6 п. выше чем в прошлом месяце. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев несколько ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,2 п. - до значения 142,7.

Как отмечают аналитики Info Sapiens, в июне 2020 года по сравнению с докарантинным мартом 2020 года индекс потребительских настроений потерял 8 процентных пунктов. Самое большое падение испытал индекс оценки текущего материального положения (на 14. п.). На 11 п. снизился индекс целесообразности делать крупные покупки.

"Таким образом, за время карантина потребители почувствовали ухудшение материального положения и стали более осторожными относительно крупных покупок. В то же время индекс ожиданий относительно будущего личного дохода в июне остался на уровне марта: потребители надеются на возвращение дохода на привычный уровень в результате открытия экономики после карантина", - комментируют аналитики Info Sapiens.

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