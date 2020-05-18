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18.05.2020

Потребительские настроения украинцев сильно упали

Источник: Корреспондент.net

В Украине индекс потребительских настроений в апреле составил 66,2 п. По сравнению с мартом он упал на 6,8 п. Об этом говорится в опубликованных в понедельник, 18 мая, данных ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, индекс текущего состояния уменьшился на 18,4 п., составив 48,8. Индекс экономических ожиданий незначительно вырос на 0,9 п. и составил 77,8.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 168,9, что на 35,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий снизился - 172,7, что на 12,7 п. ниже за прошлый месяц. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших трех месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 7,2 п. - до значения 146,8.

Аналитики Info Sapiens отмечают, что индекс потребительских настроений потерял во второй месяц карантина еще 7 п. Эта потеря небольшая в сравнении с ухудшением потребительских настроений в апреле по сравнению с мартом в европейских странах. В частности, в Польше и Венгрии падение индекса достигло 37 п., в Германии - 26 п., в Испании - 13 п., в Италии - 10 п.

"Склонность украинцев верить в краткосрочность кризиса (в перспективе одного года) и оптимизм относительно развития в следующие 5 лет удерживает потребительские настроения от резкого падения. В то же время наиболее уязвимым к текущему кризису оказался индекс целесообразности делать крупные покупки: апрельское значение индекса является минимальным за период с июня 2014 года. Примерно такой же уровень целесообразности делать крупные покупки был зафиксирован в июле-августе 2015 года", - комментируют аналитики.

Они также пояснили, что падение индекса целесообразности делать крупные покупки свидетельствует о сильном ощущении неопределенности среди потребителей и стратегии осторожного потребительского поведения.

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