Потребнастроения украинцев снова улучшились

Источник: Корреспондент.net

В сентябре 2019 года потребительские настроения украинцев улучшились и выросли на 1,9 п. по сравнению с августом и достигли 97,5 по 200-бальной шкале. Об этом свидетельствует исследование агентства Info Sapiens обнародованное в четверг, 17 октября.

Год назад показатель потребнастроения украинцев был на уровне 62,6 п.

"В сентябре 2019 года зафиксировано рекордно низкое значение индекса девальвационных ожиданий за период с июня 2014 года. Инфляционные ожидания также демонстрируют исторически наиболее низкие значения", - прокомментировали аналитики Info Sapiens.

Индекс девальвационных ожиданий снизился на 13,2 п. - до значения 115,6, отмечается в материалах Info Sapiens.

В то же время, несмотря на рекордно низкий показатель ожиданий относительно инфляции - 176,7 (в сентябре 2018 года - 190,4) - по сравнению с августом он увеличился на 3,6 п.

Как отметили исследователи, оптимизм украинцев по отношению к курсу гривни повлиял на оценку текущего личного материального положения. Этот субиндекс в сентябре вырос на 5,9 п. и достиг отметки 83,3. В целом индекс текущего положения вырос на 4,6 п. - до 88, свидетельствуют данные исследования.

Украинцы в сентябре были более склонны делать крупные покупки - по сравнению с августом индекс целесообразности больших покупок вырос на 3,2 п. и установился на отметке 92,8.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 0,1 п. и составил 103,8. При этом два из трех его составляющих показали рост - индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился к августу на 3,6 п. до 97,9, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год вырос на 0,5 пункта - до 107,4.

В то же время индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет снизился до 105,4, что на 3,7 п. меньше по сравнению с августом.

Сентябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы остался на августовском уровне - 111,1, а индекс инфляционных ожиданий вырос на 3,6 п. - до 176,7.