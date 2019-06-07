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07.06.2019

Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС

Источник: Корреспондент.net

Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика развернулась к Евросоюзу в связи с усиленным контролем Украины границы с этим квази-государством на фоне конфликта в Донбассе. 

От контрабандного рая к договору с ЕС

Приднестровье представляет собой живой музей советской иконографии. Там также находятся колоссальные запасы оружия советской эпохи.

Проницаемые границы, коррумпированные чиновники и сотни километров неконтролируемых границы сделали из ПМР рай для незаконной торговли оружием, которым оно оставалось на протяжении трех десятилетий.

Восточный берег Днестра долгое время был раем для контрабандистов, где богатым и влиятельным людям удалось сплести целую сеть своих темных деловых интересов, пишет FP.

Военный конфликт на Донбассе, который начался в 2014 году недалеко от границы с Россией, повлек за собой переоценку пограничной политики и изменение отношения к тому, как преступные группировки ведут свои дела в этих районах.

Теперь у украинцев появились новые мотивы для того, чтобы навести порядок на никем не контролируемых границах, существование которых способствует процветанию сепаратистов.

Доцент кафедры политологии в Тираспольском межрегиональном университете Анатолий Дирун говорит, что аннексия Крыма и война на востоке полностью изменили отношения Киева с Приднестровьем.

Так, украинские власти стали жестче контролировать границу с Приднестровьем. Он приводит пример, что пограничники останавливают мужчин призывного возраста из ПМР с российским гражданством.

Украинка дважды за сутки протаранила КПП в Приднестровье

Кроме того, с 2014 по 2017 Украина закрывала свой рынок для приднестровских товаров. Сейчас ситуация улучшилась, говорит Дирун, но за пять лет украинский рынок стал менее привлекательным.

В 2017 году на границе с Приднестровьем общей протяженность в 400 километров Украина и Молдова совместно создали первый контрольно-пропускной пункт, расположенный между деревнями Первомайск и Кучурган.

Согласно данным наблюдательных организаций, 70 процентов незаконных торговых потоков между Тирасполем и Одессой проходили именно через этот участок границы между странами.

Этот рынок контролирует корпорация Шериф - огромная холдинговая компания, которая контролирует практически все аспекты жизни в Приднестровье. Ее возглавляет Виктор Гушан в прошлом был офицером советского агентства безопасности КГБ.

После создания контрольно-пропускного пункта ее прежде неприкосновенные линии поставок впервые оказались под угрозой.

Историк из Кишинева и бывший министр спорта в правительстве Молдовы Октавиан Цыку связывает процесс постепенного перекрытия каналов контрабанды с изменениями в положении корпорации Шериф.

"Из-за войны позиция Украины стала другой. Молдова тоже стала относиться к Приднестровью иначе. В результате золотой век Шерифа подошел к концу", - сказал историк.

Перекрытие каналов контрабанды началось в весьма подходящий момент для Приднестровья отмечает Foreign Policy.

В 2014 году Молдова подписала с Евросоюзом торговое соглашение, гарантирующее беспошлинный доступ на европейские рынки.

Этот договор также распространяется на компании, работающие в Приднестровье, которые также могут получить беспошлинный доступ на рынки ЕС, если зарегистрируются на западном берегу Днестра и допустят таможенный контроль со стороны Молдовы.

В результате направление торговли резко изменилось, и в первом квартале 2016 года 58 процентов экспорта Приднестровья, объемы которого тогда составили 49 миллионов долларов, отправилось в страны Евросоюза. Годом ранее эта цифра не превышала 27 процентов.

В страны Евразийского экономического союза, в который входят пять бывших советских республик, отправилось только шесть процентов приднестровских экспортных товаров.

Россия обвинила Молдову в попытках спровоцировать новый конфликт на Днестре путем блокирования торговых маршрутов и дестабилизации ситуации в Тирасполе и пригрозила санкциями и более тесным сотрудничеством с ПМР.

В начале этого года в центре российской столицы открылся дипломатический офис Приднестровья и до признания республики остался один шаг.

Кроме того, Россия с 2016 года начала проводить военные учения вдоль Днестра, в том числе с заходом на контролируемые Молдавией территории, что является грубым нарушением условий мирного договора, заключенного с Тирасполем в 1992 году, говорится в статье.

Все это является реакцией на изменение баланса сил в регионе, которое подтолкнуло промышленность Приднестровья к Молдове.

"Пока Украина остается отрезанной от собственных восточных областей, поддерживаемых Россией "ЛДНР", не стоит ждать, что она захочет оказывать содействие в каких-либо начинаниях, подпитывающих российские интересы в регионе, - даже если речь идет о дешевых сигаретах, которые перевозятся из Одессы в Тирасполь", - пишет издание.

Бывший сотрудник футбольного клуба Шериф, который принадлежит одноименной корпорации, Андрей Смоленский, занимавшийся получением разрешений на работу для иностранных игроков от иммиграционных служб, считает, что Приднестровью нужен союз с Молдовой.

"Большинство людей предпочло бы видеть независимое приднестровское государство. Но этого вряд ли удастся достичь. Поэтому лично я выступаю в поддержку мягкой федерации с Молдавией", - сказал он.

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