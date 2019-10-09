Появились детали разговора Зеленского с Меркель

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, 9 октября, обсудили вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

В свою очередь, Меркель подчеркнула неизменность позиции Германии в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Владимир Зеленский также сообщил канцлеру Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.