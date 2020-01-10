Появились новые фото места крушения самолета. 18+

Две ракеты попали в "зеленую зону" в Багдаде в Ираке, где расположены правительственные здания и иностранные объекты.

Пугающие фотографии рассвета в Катаре удивили и напугали фолловеров. Фото были сделаны в конце 2019 года и тут же стали вирусными.

Кадры с работой бульдозеров на месте крушения самолета показывало даже иранское телевидение, заявил журналист. Посол назвал это абсурдом.

Обострение в раздираемой гражданской войной стране оказалось в тени угрозы полномасштабной войны США с Ираком, а также падения украинского лайнера.

На снимках видно, что обломки самолета, личные вещи пассажиров. На месте аварии все еще работают спасатели.

На фото видно, что обломки самолета разбросаны на большой территории. На месте аварии все еще работают спасатели.

В сети опубликовали новые фотографии с места крушения украинского самолета МАУ в Тигеране 8 января. Снимки появились в Telegram-канале PS752.

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