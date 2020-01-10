10.01.2020
Появились новые фото места крушения самолета. 18+
Источник: Корреспондент.net
В сети опубликовали новые фотографии с места крушения украинского самолета МАУ в Тигеране 8 января. Снимки появились в Telegram-канале PS752.
На фото видно, что обломки самолета разбросаны на большой территории. На месте аварии все еще работают спасатели.
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