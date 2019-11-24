Появилось видео момента аварии с Кулебой

Источник: Корреспондент.net

В сети появилось видео момента дорожно-транспортного происшествия с участием уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы.

Авария случилась под Киевом на перекрёстке Одесская трасса-Чабаны. Столкнулись микроавтобус и авто Тойота, в котором был омбудсмен. Тойота после удара врезалась в отбойник. Чиновник ехал с двумя детьми, которые были без детских кресел. Он пересек дорогу на красный, из-за чего и случилась авария.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров (из них один ребенок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализированы).