Появился список рейсов эвакуации украинцев домой

Источник: Корреспондент.net

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало перечень международных чартерных авиарейсов, которые запланированы на 17 марта, для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса. Об этом, в понедельник, 16 марта, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Украинцев эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля.

Со всем списком чартерных рейсов, который постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее В МИД Украины за помощью обратились 1791 украинцев, которые не могут выехать из стран пребывания в связи с пандемией коронавируса.