16.03.2020
Появился список рейсов эвакуации украинцев домой
Источник: Корреспондент.net
Министерство инфраструктуры Украины обнародовало перечень международных чартерных авиарейсов, которые запланированы на 17 марта, для эвакуации украинцев из-за вспышки коронавируса. Об этом, в понедельник, 16 марта, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
Украинцев эвакуируют из Египта, Турции, США, Армении, ОАЭ, Канады, Таиланда, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Израиля.
Со всем списком чартерных рейсов, который постоянно обновляется, можно ознакомиться по ссылке.
Ранее В МИД Украины за помощью обратились 1791 украинцев, которые не могут выехать из стран пребывания в связи с пандемией коронавируса.
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