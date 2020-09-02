Пожар на Харьковщине: Зеленский собрал совещание

Источник: Корреспондент.net

Находящийся в Харьковской области президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание из-за лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине. По последним данным, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства заявил, что намерен получать оперативную информацию о пожарах и держать ситуацию на контроле.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы будем организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", - сказал Зеленский.

Отмечается, что в одном из сел сгорело восемь домов из 150. Организовано оповещение местного населения с целью возможной эвакуации, однако люди от нее пока отказываются.

Предварительная причина пожара - возгорание свалки, из которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога. Продолжается ликвидация пожаров, но ситуация осложняется из-за сильных порывов ветра.