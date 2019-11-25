Пожар повышенной сложности: в Киеве горел дом

Источник: Корреспондент.net

В Печерском районе Киева в воскресенье, 24 ноября, горел одноэтажный частный дом. Из-за угрозы распространения огня, возгоранию был присвоен ранг повышенной сложности.

Отмечается, что изначально площадь пожара составляла около 50 квадратных метров. Была угроза распространения огня на прилегающие строения. В связи с этим по повышенному номеру сложности к месту вызова были направлены дополнительные силы спасателей.

Вызов на линию 101 поступил около 16:07. Бойцы ГСЧС смогли локализовать огонь в 17:20 на площади 70 квадратных метров и не дать ему распространится, а в 17:45 - ликвидировать. В ходе пожара никто не пострадал. На месте работали семь единиц основной и специальной техники, а также 28 человек личного состава.

Причину возгорания и подробности случившегося будут выяснять правоохранители.