Пожар в Одессе: без жилья остались 40 человек

Источник: Корреспондент.net

Около 40 человек в Одессе лишись жилья из-за пожара в старинном доме, расположенном на ул. Бунина, 35. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в воскресенье, 12 июля.

Отмечается, что в результате пожара пострадала 41 квартира, прописано в них 38 человек.

"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии.

При этом местные жители говорят, что людей, которые реально проживают в этом доме, больше. Часть жилых помещений - коммунальные квартиры.

В настоящее время, по данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, проводится разборка и проливка конструкций указанного дома, 1814 года постройки.