Пожар в Одессе: количество погибших увеличилось

Источник: Корреспондент.net

Количество жертв в результате пожара в колледже в Одессе возросло до восьми.

По состоянию на 18:35 спасатели обнаружили еще два тела под завалами здания колледжа, личности погибших устанавливаются. Также скончался спасатель, занимавшийся ликвидацией пожара.

"Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализирован 4 декабря", - сказано в сообщении полиции.

Таким образом, чило жертв пожара достигло восьми.