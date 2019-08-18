Пожар в Одессе: подробности расследования

Источник: Корреспондент.net

Вскрытия тел девяти жертв пожара в отеле Токио Стар завершены, часть погибших уже опознана.

Судмедэксперт заявил, что собранные в ходе вскрытий образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях.

"Искренне благодарен коллегам - врачам, медрегистраторам и медицинским сестрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз - за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу", - заявил Яворский.

Эксперт опасается, что расследование трагедии может забуксовать, а обвинять в этом будут специалистов судмедэкспертизы.

"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ожидать этих рассуждений: фантазия обвинителей ещё никогда не подводила, они обычно не повторяются и всегда придумывают что-нибудь новенькое", - заключил он.

В свою очередь сотрудники прокуратуры заявили, что получают доступ к видеокамерам гостиницы Токио Стар. Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры в Facebook.

По факту пожара прокуратурой совместно с полицией начато уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК).

“Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории. Принимаются меры для изъятия и исследования уставных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации и других”, - сказано в сообщении ГПУ.