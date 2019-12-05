Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело женщины

Источник: Корреспондент.net

Вечером в четверг в Одессе из-под завалов сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса достали тело погибшей женщины.

"В руинах дома Асвадурова, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины... Разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что нашелся один человек, который значился как пропавший при пожаре в колледже. Это женщина по имени Руслана. Таким образом остается невыясненной судьба 12 человек.

В свою очередь полиция подтвердила информацию об обнаружении тела погибшей женщины и опубликовала видео с места событий.