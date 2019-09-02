Пожар в отеле: совладельцу сообщили о подозрении

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении совладельцу гостиницы Токио Стар, где 17 августа произошел пожар, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщается, второго владельца подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

"Сегодня, 2 сентября, прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Одесской области сообщили о подозрении втором владельцу отеля в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее к гибели девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования.

"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание", - говорится в сообщении.