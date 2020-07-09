Пожары на Донбассе. Поджог или обстрел?

Источник: Корреспондент.net

Украину поразил новый катаклизм. На этот раз – пожары в Луганской области. Из-за них уже погибли пять человек.

Последствия

Все началось с возгорания сухой травы и лесного массива в Новоайдарском районе Луганской области 6 июля. Огонь распространялся на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново.

По данным ГСЧС, все еще остаются три очаги тления, но угрозы распространения огня нет, пожар локализован.

Огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в Смоляниново и уничтожены 80 дачных домов кооператива Волчье озеро. Площадь пожара достигла около 5 гектаров.

На место пожара выехало руководство страны - президент Владимир Зеленский встретился с жителями пострадавших районов. Там также находились секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Для тушения пожара привлекли авиацию.

"Авиация уже в воздухе. Особенность использования авиации - это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных властей", - сказал Арсен Аваков на пресс-конференции на Луганщине.

Украинская сторона с помощью ОБСЕ согласовала с представителями так называемых "ДНР/ЛНР" использование самолетов для тушения пожара на Луганщине.

Президент Зеленский пообещал каждой семье, потерявшей жилье, выделить 300 000 гривен.

Причины возгорания

На данный момент рассматривают три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

Окончательную причину установят только после комплекса экспертиз.

Армейский волонтер Роман Доник показал видео, на котором неизвестные на автомобиле поджигают скошенное поле якобы в Луганской области. Связан ли этот поджог с лесными пожарами в Новоайдарском и Северодонецком районах, достоверно не известно.

На кадрах видно, как по полю ездит автомобиль, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, в результате чего начинается пожар.

Также правоохранители проверяют еще одну версию возникновения пожаров в Луганской области — попадание снаряда с неподконтрольной территории.

“Мы проверяем версию возможного попадания снарядов с неподконтрольной Украине территории. У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел боеприпасами военно-опорного пункта со стороны противника”, — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Следователи также открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия.