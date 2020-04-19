Пожары на Житомирщине: подозревают поджог

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области - суховеи и умышленный поджог. Об этом в воскресенье, 19 апреля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что в первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода.

"Однако мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - заявил Аваков.

Аваков считает, что нельзя отбрасывать и небрежного отношения к природе.

"Когда молодые странным образом развлекаются и в условиях сухой погоды, когда зимой не было снега, позволяют себе поджигать траву. За последние три дня мы задержали несколько человек, которых поймали на поджогах травы и мусора вдоль леса", - добавил министр.

Отмечается, что ситуацию в Житомирской области обсуждали на совещании с участием секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, председателя ДСНС Николая Чечеткина и руководителей Житомирской области и Гослесагентства.

Делегация осуществила облет над территорией пожара в Житомирской области.