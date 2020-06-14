Правительство до сих пор дорабатывает программу

Источник: Корреспондент.net

Работа над программой Кабмина продолжается. Сейчас в документе есть несколько десятков страниц, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, документ структурирован по каждому министерству.

"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии Слуга народа, в указах президента Зеленского, которые издавались в течение его деятельности", - рассказал он.

Немчинов отметил, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.