14.06.2020
Правительство до сих пор дорабатывает программу
Источник: Корреспондент.net
Работа над программой Кабмина продолжается. Сейчас в документе есть несколько десятков страниц, заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, документ структурирован по каждому министерству.
"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии Слуга народа, в указах президента Зеленского, которые издавались в течение его деятельности", - рассказал он.
Немчинов отметил, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.
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