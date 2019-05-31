Правописание, тарифы, бензин. Что изменится с июня

Источник: Корреспондент.net

Новое правописание украинского языка

С 3 июня будет применяться новая редакция Украинского правописания, которая заменит правила 1992 года. Она была разработана специалистами Украинской национальной комиссии по вопросам правописания, которая работала над документом более трех лет.

В августе прошлого года проект правописания опубликовали для общественное и экспертного обсуждения. Многие замечания были учтены в окончательной редакции.

С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи. В устной речи можно использовать любые варианты.

Сейчас разрабатывается план имплементации, в котором будут указаны сроки и этапы внедрения изменений правописания в школах и других образовательных учреждениях.

Школьников и студентов в нацкомисси успокаивают, что изменений не так много и их легко можно выучить. Кроме того, большинство новых слов сохранят два варианта написания - по новой и старой редакции.

Профессор Богдан Ажнюк, который работал над новой редакцией, говорит, что все языки обновляются, а неизменными остаются только латынь и санскрит, посколько это мертвые языки.

Новые правила Украинского правописания:

Новые тарифы на газ и свет

С 1 июня цены на газ для населения вырастут до пяти процентов по сравнению с майскими тарифами или на 38 копеек с каждого куба, то есть, до 8,63 гривны.

Как постановил Кабмин, конечная цена газа для населения определяется как средняя для промышленности за предыдущий месяц, а в мае газ для промышленности дорожал.

Минимальная цена газа для промышленных потребителей будет на 7,6-7,9 процента ниже майских. Подробно в материале Цена на газ снизится: что будет с тарифами.

Российские нефтяные санкции

1 июня вступают в силу санкции России на ввоз нефтепродуктов и угля в Украину. Как заявили в Антимонопольном комитете, 80 процентов украинского рынка бензина, дизельного топлива и сжиженного газа зависит от импорта из Беларуси и России.

Санкции создают риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами и может вызвать рост цен на топливо в розничной сети, заявили в АМКУ. Подробно об угрозах в материале Потери Украины на "грязной" нефти.

Летний режим на КПВВ

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения с 1 июня перейдут на летний режим работы.

В течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия на всех КПВВ в районе проведения ООС будут проходить с 06.00 до 20.00.

В частности, на летний режим работы будут переведены следующие пункты:

Золотой - дорожный коридор Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск;

Майорское - дорожный коридор Горловка - Бахмут;

Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахов;

Новотроицкое - дорожный коридор Донецк - Мариуполь (через Волноваху);

Гнутово (село Пищевик) - дорожный коридор Новоазовск - Покровск - Талаковка -Мариуполь;

Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

Долгие выходные

В июне дважды выпадут длительные выходные по три дня: с 15 по 17 июня - в честь празднования Троицы, и с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.

Всего количество рабочих дней в июне составляет 18. Официальных государственных праздников и выходных дней в начале лета будет 12 дней.