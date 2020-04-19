Праздник Пасхи: Папа Римский поздравил христиан

Источник: Корреспондент.net

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, о чем в воскресенье, 19 апреля, сообщило Радио Ватикана.

После воскресной мессы папа Франциск обратился к "братьям и сестрам Церквей Востока", которые сегодня празднуют Пасху.

"Прежде всего, в этом периоде испытания чувствуем, насколько великим даром есть надежда, что рождается из факта воскресения с Христом. Особенно радуюсь за восточные католические общины, которые по экуменическим причинам празднуют Пасху вместе с православными: пусть же это братство несет утешение туда, где христиане являются небольшим меньшинством", - пожелал главаа католической церкви.

Также понтифик призвал к взаимопониманию между странами мира.

"Пусть же христианское милосердие вдохновит также взаимность между странами и их институциями, чтобы преодолевать продолжающийся кризис в духе солидарности", - сказал он.