Представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

Председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что альянс поддерживает усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск и согласование "формулы Штайнмайера".

Во время брифинга в Северодонецке Луганской области Винников заявил, что подписание "формулы Штайнмайера" является единственным путем к политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонний контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, направленные на уменьшение напряженности, которые могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил он.

Он также отметил, что в НАТО призывают Россию "в полном объеме выполнить свои обязательства".