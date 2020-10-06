Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Украина как и весь мир ждет подробностей в ситуации с "покушением" на Навального, говорит президент.

Министр иностранных дел России заявил, что Москва не рассчитывает на какой-либо прогресс в выполнении минских договоренностей при нынешнем президенте Украины.

Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет

На фоне торговой войны с США и спада в мировой экономике из-за пандемии COVID-19 Пекин срочно ищет пути выхода из кризиса.

Тропический шторм Бета может усилиться и стать ураганом в ближайшие дни. Это случится, если скорость ветра шторма достигнет 33 м/с и более.

Журналисты были задержаны в Могилеве. Это сотрудники телеканала Белсат. Сейчас они находятся в отделении милиции.

Санкции против Беларуси снова блокирует Кипр. Вопрос будут решать на саммите в конце недели.

Пока Россия официально не обращалась с просьбой начать диалог по водоснабжению Крыма, отметил Сергей Кислица.

Американцы делают все, что в их силах, чтобы остановить реализацию российского проекта, отметила Захарова.

В разных районах Минска силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском начали хватать участников акции и случайных прохожих.

Правоохранители осуществили выемку всех документов, которые будут приобщены к проведению следственных действий.

Лукашенко посоветовал Эммануэлю Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.

Большинство новых смертельных случаев зафиксировано в Индии (628), за ней следуют Мексика (399) и США (203).

Военное положение ввели в ряде городов и районов страны, комендантский час будет объявлен в Баку, Гяндже, Гейгеле, Евлахе и ряде других городов.

На крупнейшую финансовую поддержку могут рассчитывать Италия и Испания – 27,4 млрд евро и 21,3 млрд евро соответственно.

Формат консультаций предполагает, что в них принимают участие только дипломаты 15 стран Совбеза без представителей сторон конфликта.

На такой шаг администрация Трампа готова пойти чтобы склонить Россию продлить договор о стратегическом наступательном вооружении.

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию.

Северное королевство отказывается от карантина, не рекомендует обязательное ношение маски, не вводит никаких новых мер против коронавируса.

Год назад российская нефть Urals стоила 61 доллар за баррель, а по итогам сентября опустилась ниже 41 доллара.

Американский лидер хочет выступить с обращением к нации, сейчас ищут для этого возможности.

Войска Азербайджана заняли три населенных пункта и ряд важных высот. А Армения заявляет о гибли около 200 азербайджанских военнослужащих.

Гринпис назвал ситуацию экологической катастрофой, но власти Камчатки заявили, что о масштабном загрязнении воды речи пока не идет.

В 2020 году падение мировой торговли превысит 9%, но уже в следующем году ожидается рост более чем на 7%, считают в ВТО.

Экс-кандидат в президенты Беларуси продолжает вести переговоры с политическими деятелями Германии. После беседы с канцлером она встречалась сначала с депутатами фракции "зеленых", а затем - с консерваторами.

Как Баку, так и Ереван сообщают о наступлении азербайджанской армии на южном направлении. Армянский премьер Пашинян заявил, что Армения готова на взаимные уступки, но только если на них пойдет и Азербайджан.

Кроме того, депутат от фракции Бирбол Мыктыбек Абдылдаев был избран спикером парламента Кыргызстана на внеочередном заседании парламента, информирует Кабар.

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал заявление об уходе на имя президента страны. Вскоре парламент Кыргызстана проголосовал за назначение Садыра Жапарова премьер-министром.

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