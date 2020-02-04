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04.02.2020

Премьер объяснил разделение платежек за газ

Источник: Корреспондент.net

Плата за транспортировку газа всегда существовала, просто ранее она входила в общий тариф. Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Сейчас, по его словам, оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями, заявил Гончарук.

"Несмотря на разделение тарифа на две части, совокупная стоимость двух платежек (на газ и транспортировку), которые поступили украинцам в январе, все равно меньше, чем в прошлом году в одной платежке", - написал премьер.

Он напомнил, что декабре стоимость платежек пересчитали в 21 области Украины, снизив ее до 30%. Также анонсировал, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы по обособленной услуге по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года.

"Также оплата платежек за транспортировку газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальна. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2.8 грн.
Правительство обратится к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа", - сообщил он.

Правительство предложит обеспечить одновременное поступление этих двух платежек, чтобы украинцам было удобнее платить за потребленные услуги.

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