Премьер прокомментировал работу миссии МВФ

Источник: Корреспондент.net

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Родена, работавшая в Киеве с 14 по 22 ноября, отметила значительный прогресс Украины в продвижении реформ. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", – отметил он.

В пресс-службе добавили, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

В сообщении сказано, что, по словам ван Родена и министра финансов Оксаны Маркаровой, достигнут прогресс в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также в реформах по улучшению бизнес-среды, укреплению верховенства закона и экономическому росту.

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил премьер-министр.