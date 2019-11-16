16.11.2019
Премьер провел переговоры с МВФ
Источник: Корреспондент.net
В субботу 15 ноября произошла встречв премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой с миссией Международного валютного фонда в Украине, сообщается в правительственном портале.
А именно украинская сторона встретилась с руководителем миссии Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
В ходе встречи обсудили условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.
"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, поддержку наших усилий, направленных на ускорение экономического роста", - отметил Алексей Гончарук.
Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.
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