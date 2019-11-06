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06.11.2019

Премьер рассказал, хватит ли денег на "государство в смартфоне"

Источник: Корреспондент.net

Правительство предусмотрело в проект государственного бюджета Украины на 2020 год достаточно средств для финансирования "государства в смартфоне". Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров.

"Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилась уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году", - сказал Гончарук.

Он отметил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".

"У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства", - добавил премьер.

Отметим, что ранее вицепремьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что этот проект не предусматривает денег на реализацию цифровой концепции "государство в смартфоне". В связи с этим министр отметил, что в реализации концепции делает ставку на эффективную команду и международную техническую помощ, а также на государственно-частное партнерство и волонтерство.

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