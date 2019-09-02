Премьер рассказал о "закрытом" заседании Кабмина

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 2 сентября, прошло первое заседание нового правительства под руководство премьер-министра Алексея Гончарука. Перед этим прошла встреча президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров и руководством силового блока, сообщает Страна.

На брифинге по итогам заседания Кабмина Гончарук объяснил, почему отныне заседания будут "закрытыми" для журналистов.

"Мы не решали делать закрытыми. Мы решили прекратить показуху: рассказывать, как много и сложно мы работаем. А будем показывать результат", - отметил Гончарук.

По его словам, первое заседание было подготовительным.

"Также договорились, что (заседание) переходит в "цифру" - надеюсь, до 1 октября удастся отказаться от бумажного документооборота", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, было решено ликвидировать экономическое подразделение Национальной полиции.

"Приняли решение о ликвидации экономического отдела МВД - УБЭП. Но это недоделанная работа. Это первый символических шаг, чтобы дать сигнал бизнесу, что в их работу вмешиваться не будут", - сказал Гончарук.

Также премьер прокомментировал, каким образом рост украинской экономики за пять лет составит минимум 40%. "Это не цифра с потолка. В следующем году мы ожидаем рост 5%, в последующих - по 7%. За счет чего? За счет иностранных инвестиций, либерализации экономики..." - отметил он.

Гончарук отметил, что новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.

"Мы приняли документ, который позволяет министрам с нового правительства фактически получить в управление существующие министерства, вопросы полномочий, функций и всего остального", - сказал он.

Под конец брифинга Гончарук объяснил логику трансформации министерств.

"У нас есть секторы, которые заслуживают особого внимания - ИТ, сельское хозяйство. Мы считаем, что всем этим будет заниматься министерство экономики. Второе решение: объединение экологии и энергетики. В мире вектор: энергию надо вырабатывать так, чтобы экология минимально страдала. Еще одна причина: нам нужно объединить данные, касающиеся природных ресурсов. Мы хотим, чтобы все это можно было посмотреть на одной карте - землю, водоемы. За это будет отвечать один человек. В то же время министерства не вытесаны, но мы изменим...", - заявил Гончарук.