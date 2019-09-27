Пресс-секретарь Зеленского объяснила свой инцидент с журналистом

Источник: Корреспондент.net

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что она не толкала журналиста Сергея Андрушко, а останавливала. Об этом она написала в пятницу, 27 сентября, на своей странице в Facebook.

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко - не самый галантный джентельмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала", - написала пресс-секретарь.

Она также привела пример США, где, по ее словам, слово "нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу страны, в противном случае журналиста якобы арестуют.

"Хотим цивилизованного отношения - давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - подытожила Мендель.

В комментариях ей ответили, что президент может не отвечать на вопрос, но нельзя журналисту запрещать задавать вопрос.