Президент назвал мэров, которых не поддерживает

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский и партия Слуга народа на местных выборах не будут поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра. Об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Партия Слуга народа и я лично не будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативу".