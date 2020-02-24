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24.02.2020

Президент, Рада и Кабмин стремительно теряют доверие - опрос

Источник: Корреспондент.net

Больше всего украинцы доверяют армии, спасателям, церкви, волонтерским организациям и СМИ. В то же время уровень доверия президенту, парламенту и правительству падает.

Так, в оценке уровня доверия к государственным и общественным институтам 69% опрошенных сказали, что доверяют Вооруженным силам Украины. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям доверяют 65% респондентов, Церкви – 62,5, волонтерским организациям – 60%, украинским СМИ – 52,5% опрошенных.

При этом украинцы не склонны доверять чиновникам и судам, а уровень доверия к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров снизился за последние полгода, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Президенту Украины в настоящее время высказывают доверие 51,5% респондентов, в то время как в сентябре 2019 года эта цифра составляла 79% и была свидетельством максимального выражения доверия украинцев главе государства. Уровень недоверия к президенту за этот период вырос с 13.5 до 41%.

Также результаты опроса свидетельствует о снижении уровня доверия к Верховной Раде и правительству. Так, парламенту склонны сейчас доверять 28% опрошенных, в том время как в сентябре доверие к Раде составляло 57%. Уровень доверия украинцев к Кабинету министров снизился соответственно с 57% до 28%.

Что касается недоверия украинцев в общем, то, согласно опросу, 82% украинцев не доверяют российским СМИ, 77% - государственному аппарату Украины, 76% - украинской судебной системе в целом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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